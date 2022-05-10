Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama: 10 Mayıs Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
ABONE OL

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi duyuruları 10 Mayıs Salı günü araştırılıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Sorusu İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ duyuruları ile yanıt buldu. İstanbullular İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintisinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve internet sorgulama sayfası...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama: 10 Mayıs Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi telefon numarası merak ediliyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik kesintileri duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İşte 10 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama...

AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

10 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

10 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajı ile tebrik sözleri!
GÜNDEM En güzel Psikologlar Günü mesajları...
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi
Engelliler Haftası ne zaman? 2022 Dünya Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve etkinlikleri!
GÜNDEM 2022 Dünya Engelliler Haftası mesajları
Son dakika: Bakan Akar'dan SAMP-T projesi ve F-16 mesajları
GÜNDEM Bakan Akar'dan SAMP-T projesi ve F-16 mesajları
SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı! 9 Mayıs 2022 Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nedir?
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları açıklandı!
Bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman? 2022 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları için kritik tarih!
KPSS başvuruları tarihi yaklaşıyor! ÖSYM 2022 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu!
GÜNDEM KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyiş!
Akaryakıt fiyatları son dakika: Piyasa toz duman! Mazot ve benzine yeni zam mı geldi? 10 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara-İzmir-İstanbul)
GÜNDEM Akaryakıt piyasası toz duman
Son dakika haberi: Böyle hırsızlık görülmedi! Girdiği evde arabanın anahtarını çaldı ve...
GÜNDEM Eve giren hırsız anahtarı buldu!
Osmaniye'de 'torbacı' baskını!
GÜNDEM Osmaniye'de 'torbacı' baskını!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.