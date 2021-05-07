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İstanbul finali için İngiliz baskısı!

İstanbul'da 29 Mayıs'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken İngilizler finalin İngiltere'de oynanmasını istiyor. İki İngiliz takımı olan Chelsea ve Manchester City'nin karşılaşacağı final öncesi UEFA'ya baskı yapılıyor. İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu ise geçtiğimiz yıl da yapılamayan finalin bu kez yapılması için kararlı. UEFA, İstanbul finalini bir kez daha ertelemeyi de düşünüyor

İstanbul finali için İngiliz baskısı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Yarı final rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından iki İngiliz takımı Chelsea ile Manchester City finale çıkan ekipler oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan final öncesi gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, pandemi koşulları nedeniyle bu seneye ertelenmişti. Ancak bu yıl da tehlikeye girdi.

İngilizler, iki İngiliz takımının karşılaşacağı finalin koronavirüs riski nedeniyle İngiltere'de yapılması için UEFA'ya baskı yapıyor. İngiltere, bugün aldığı kararla Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler (kırmızı liste) arasına alırken İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, finalin Türkiye yerine İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüştüklerini belirtti. Son kararı UEFA'nın vereceğini söyleyen Shapps, ev sahipliği için hazır ve gönüllü olduklarını kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, geçtiğimiz günlerde finalin kendi statlarında yapılması için başvuruda bulunmuştu. Londra temsilcisi Tottenham'ın da final için istekli olduğu konuşuluyor.

ERTELEME FİKRİ MASADA

29 Mayıs’ta oynanacak maç öncesi Türkiye’de 17 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı UEFA yetkilileri, takvimin çok sıkışacağını daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na sözlü olarak iletmişti.

Dev maç için hazırlıklarını artık son aşamaya getiren TFF ise Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da yapılmasını istiyor. Federasyon kanadından alınan bilgiye göre, aksi takdirde UEFA’nın yüklü bir tazminat ödemesi gerektiği ifade edildi. Ancak maç İngiltere’de bile oynansa elde edilecek gelirden daha fazlasını tazminat olarak Türkiye’ye ödemesi gerekecek olan UEFA, federasyon yetkilileriyle müzakerelerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre İngiliz lobisinin yoğun baskısıyla karşılaşan UEFA’nın dev finali 1 yıl daha erteleyip gelecek sene İstanbul’da oynanmasına şu an için sıcak baktığı bildirildi. Yine de TFF yetkililerini bunun için ikna etmeleri gerektiğini bilen UEFA kanadının, Türkiye’yle görüşmelerini yapıcı çözümler üretmek üzerine sürdürdüğü ifade edildi.

15 bin seyirciyle yapılması planlanan final için bir diğer ihtimal ise maçın İstanbul'da seyircisiz olarak oynanması.

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