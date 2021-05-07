AA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açılamada, "TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü. Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi-gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Kovid-19 tedbirleri görüşüldü. İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü." ifadeleri yer aldı.