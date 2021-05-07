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HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA! İngiltere'den Türkiye kararı
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İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor

Son dakika haberine göre İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor. İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan Fransa da, Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi

SON DAKİKA! İngiltere'den Türkiye kararı
İngiltere'den Türkiye kararı
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BBC TÜRKÇE

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor. İngiltere, bu uygulamayı farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor. Kırmızı listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

"İNGİLİZ TARAFTARLAR İSTANBUL'A GİTMEMELİ"

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Son eklemelerle birlikte listedeki ülke sayısı 40'ı geçti. Listede bulunan diğer ülkeler şöyle:

FRANSA'DAN DA BENZER KARAR

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fransa hükümetinden bir kaynak da, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha geleceklerin 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Uygulama Cumartesi gece yarısı yürürlüğe girecek

Türkiye ise kısa bir süre önce İngiltere'den gelişlerle ilgili düzenlemeleri esneten adımlar atmıştı. Türkiye, 2 Ocak tarihinde İngiltere'den direkt uçuşla gelen yolculara koyduğu kısıtlamayı Nisan ayı ortalarında kaldırmış ve 15 Mayıs'ta negatif PCR test zorunluluğuna da son vereceğini açıklamıştı.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KOŞULLARI NELER?

Türkiye, Aralık ayında İngiltere'de daha hızlı yayıldığı saptanan yeni bir varyantın tespit edilmesinden bu yana seyahat üzerinde ek kısıtlayıcı önlemler uygulamaya koymuştu.

Ancak bu kısıtlama 21 Nisan'da kaldırıldı ve şu anda uçuşlar normal bir şekilde devam ediyor. Dahası Türkiye, 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere'den giden yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekliliğini de kaldırmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Türkiye, 15 Mart itibarıyla tüm ülkelerden gelecek yolcuların seyahat öncesi bir form doldurmaları zorunluluğunu getirmişti.

Türkiye'ye Giriş Formu, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yer alıyor. Bu formu, çıkış noktalarından bağımsız olarak, Türkiye'ye gidecek olan altı yaş ve üzerindeki tüm yolcuların, uçağın kalkışından önceki son 72 saat içerisinde doldurmuş olmaları gerekiyor.

Türkiye'nin uyguladığı uçuş kısıtlaması önlemleri, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı içeren Birleşik Krallık çıkışlı tüm yolcuları kapsıyordu.

Türkiye, Aralık ayının sonunda bir süre buradan yapılan tüm uçuşları durdurmuştu.

Daha sonra kısa bir süreliğine uçuşların yapılmasına izin verilmesine karşın 2 Ocak'ta uçuşlar yeniden durdurulmuş ve o tarihten sonra da bazı kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu.

2 Ocak ile 21 Nisan arasında havayolu şirketleri Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kısıtlı sayıda doğrudan uçuş gerçekleştirmeyi sürdürmüştü. Ancak bu uçuşlara yalnızca başka ülkeye devam edecek olan transit yolcular ya da acil bir durum nedeniyle büyükelçilikten özel izinle Türkiye'ye gidenler alınmıştı.

İNGİLTERE'DEN ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞ DÜZENLEMELERİ NELER?

İngiltere, koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından yurtdışı seyahatlere ilişkin bir dizi kısıtlama uygulamaya başladı.

Şu anda İngiltere'den yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi belli koşullar altında çıkışlara izin veriliyor. Turistik seyahatler, bu kapsamda değil.

İngiltere'de 8 Mart itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, ülkeden çıkmak isteyen herkesin havaalanına gitmeden önce bir form doldurması ve bu formda seyahat nedenini belirtmesi gerekiyor.

Bu formun çıktısı alınabilir ya da cep telefonunda sorulması halinde gösterilmek üzere hazır tutulabilir.

İngiltere ayrıca, seyahat edeceklerin seyahat gerekçelerini kanıtlayan belgeleri de yanlarında taşımalarını istiyor.

Havaalanında rastgele kontroller yapılabileceği ve hem bu formu hem de gerekli belgeleri ibraz etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açılma dönemine ilişkin açıkladığı yol haritasında yurtdışı seyahatlerle ilgili tüm düzenlemelerin en erken 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

İngiltere'nin uluslararası seyahatle ilgili mevcut düzenlemeleri kaldırdıktan sonra ülkeleri yeşil-sarı-kırmızı kategorilere ayırarak, farklı kurallar getireceği bir sisteme geçmesi bekleniyor.

İngiltere'de tüm ülkelere uygulanan seyahat düzenlemelerinden muaf olan tek ülke İrlanda.

TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE SEYAHATLERDE HANGİ KURALLAR VAR?

Türkiye, İngiltere'nin "kırmızı listesine" dahil edildi. Bu da Türkiye'den gelen Birleşik Krallık vatandaşları ile oturum hakkı sahibi olanların ülkeye kabul edileceği ve bu kişilerin de 10 gün otelde karantinada kalmalarının zorunlu olacağı anlamına geliyor.

Bu düzenlemeler kapsamında, Türkiye kırmızı listede olduğu süre boyunca Birleşik Krallık vatandaşı ve oturum izni olmayanların İngiltere'ye giremeyecek.

İngiltere'nin "kırmızı listesinde" 40'dan ülke var. Otel karantinasının yaklaşık 1750 sterlinlik maliyeti ise yolcuya ait.

Açıklanan bu listede Türkiye yer almıyordu. Ancak 7 Mayıs'ta yapılan açıklamayla Türkiye'nin de bu listeye dahil edileceği belirtildi.

İngiltere, üç aşamalı trafik lambası sistemini uygulamaya başlıyor. Buna göre, yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün belirtecekleri adreste kalmaları, kırmızı listedekilere ise otel karantinası uygulanması öngörülüyor.

Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanıyor.

İngiltere, ülke dışından gelen tüm yolcuların varış noktasında üç belgeyi ibraz etmesini istiyor:

* Son üç gün içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu,
* Yolcuyla ilgili bilgilerin yer aldığı form
* Karantinanın ikinci ile sekizinci günlerinde yapılmak üzere test kitlerinin satın alındığına ilişkin belge

Girişte bu belgelerin pasaport kontrolünde sunulması gerekiyor. Bu düzenleme hem Birleşik Krallık vatandaşları hem de diğer ülke vatandaşlarını kapsıyor.

Karantinanın ikinci ve sekizinci günleri için gereken test kitlerinin bedeli 150 ile 350 sterlin arasında değişiyor. Bu masrafı yolcu karşılıyor.

Ayrıca ülke dışından gelen yolcuların İngiltere'de beş tam günü doldurduktan sonra ek bir test daha yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını erken bitirmeleri de mümkün.

Beşinci günden sonra yapılacak olan ek testin devletin onayladığı bir sağlık merkezinden sipariş edilmesi gerekiyor. Bu testin maliyeti de 120 ile 200 sterlin arasında değişiyor. Beş günden sonra test yapılsa bile yine ikinci ve sekizinci gün testlerinin yapılması zorunluluğu devam ediyor.

Yolculuktan önceki 48 saatte doldurulması gereken yolcu formunda, son 10 gün içerisinde bulunulan ülkelerle ilgili eksik ya da hatalı bilgi verilmesi durumunda 10 bin sterline kadar para ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.

Evde karantina uygulaması da dahil olmak üzere seyahat düzenlemeleriyle ilgili kural ihlallerinin 10 bin sterline kadar para cezası var.

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