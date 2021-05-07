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HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Fransa'dan Türkiye için karantina zorunluluğu
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AFP: Fransa, Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Fransa hükümetinden bir kaynak, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha geleceklerin 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Uygulama Cumartesi gece yarısı yürürlüğe girecek

SON DAKİKA: Fransa'dan Türkiye için karantina zorunluluğu
BBC TÜRKÇE

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fransa hükümetinden bir kaynak, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden Fransa'ya geleceklerin 10 gün karantinaya girmesini zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Uygulama Cumartesi gece yarısı yürürlüğe girecek.

AFP'nin haberine göre Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Fransa'ya gelecekler de 10 gün karantinaya girecek.

Bu ülkelerden Fransa'ya gidecekler, ülkeye giriş yaptıklarında karantinayı nerede geçireceklerine ilişkin bir belgeyi ibraz edecek, karantina süresince her gün 2 saat dışarı çıkabilecek.

Fransa geçen ay Hindistan'ı da karantina listesine almış ve Brezilya'yla da tüm uçuşları durdurmuştu. Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan Fransa'ya gidenler de halihazırda 10 gün karantinaya giriyor.

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