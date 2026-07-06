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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 'Kendini Akort Et'

        İstanbul Modern'de 'Kendini Akort Et'

        İstanbul Modern, "Uzun Cuma" programı kapsamında 10 Temmuz'da müzisyen Asena Akan ile "Kendini Akort Et" ses atölyesinde ziyaretçileri müzik, ritim ve yaratıcılık etrafında buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        İstanbul Modern'de 'Kendini Akort Et'

        İstanbul Modern, İGA ART sponsorluğunda, kapılarının 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için özel bir etkinlik serisi düzenliyor. “Uzun Cuma” programı, müzede farklı dans disiplinlerine yer vererek, ziyaretçilerle dinamik bir bağ kurmayı amaçlıyor.

        10 Temmuz’daki Asena Akan ile "Kendini Akort Et" ses atölyesinde, katılımcılara kendilerini bir enstrüman gibi hissedecekleri, yaratıcılıklarını müzik aracılığıyla deneyimleyecekleri bir ortam sunuluyor. Müziği bir iletişim ve iyileşme aracı olarak ele alan atölye, katılımcıları "akort”lanma hissini birlikte deneyimlemeye davet ediyor.

        Asena Akan hakkında:

        Asena Akan, müzisyen, besteci, söz yazarı ve multi-enstrümantalisttir. Müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda klasik kemanla başlayan Akan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nden mezun oldu ve caz vokal çalışmaları yürüttü. 2013’ten bu yana kendi söz ve müziklerinden oluşan albüm ve single’lar yayımlayan sanatçı, aynı zamanda psikolojik danışmanlık alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.

        Müziğin dönüştürücü gücüne odaklanan eğitim ve atölyeler düzenleyen Akan’ın CultureCIVIC desteğiyle geliştirdiği “Duy Sesimi” albümü, 2024 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde En İyi Proje Albüm ödülüne layık görüldü. Akan, İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri işbirliğindeki “Bir Hayalin İzinde” projesinde atölye yürütücüsü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

        “Kendini Akort Et” Ses Atölyesi

        10 Temmuz 2026, Cuma, 18.30

        İstanbul Modern Etkinlik Odası 1 ve 2

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