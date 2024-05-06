İstanbul Park'ta süreç tamamlandı

Uzunca bir süredir tartışma konusu haline gelen İstanbul Park pistinde ihale süreci tamamlandı.

İhaleyi kazanan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., ihalede sürecindeki son aşama olan imza işlemini bugün noktaladı.İmzayı atan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. ortaklarından ve aynı zamanda Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Lale Cander, pistin kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’a konuşan Cander, “Teslim tarihini konuşuyoruz. Eski kira sözleşmesi sonlanmış durumda. Kiracı şirkete verilen teslim süresi de bugün itibari ile sona erdi. Dolayısıyla yarın pist ve arazisinin bize teslim edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.