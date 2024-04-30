Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerinin açıklandığı basın toplantısında, İstanbul Park ihalesine de değindi.

Sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydeden Bakan Ersoy, "İhale tamamlanmıştır, Mayıs ayının ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve yeni kiracıya devir teslim yapılacak. Sonrasında hızlı bir şekilde 2026’da Formula 1 yarışlarının İstanbul'a getirilmesi ile ilgili kontratlama süreci başlayacak. Planlandığı şekilde süreç devam edecek" dedi.

Nisan ayı başında gerçekleşen İstanbul Park ihalesini Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. kazanmıştı.

İstanbul Park ihalesi iptal olmadı Haberi Görüntüle İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Önceki günlerde ise, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından İstanbul Park ihalesini kazanan Can Grubu'nun ihaleden çekildiği öne sürülmüştü. REKLAM Bu iddiaların üzerine Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Can Grubu'nun ortaklarından Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, "İhalenin iptali yada bizim çekilmemiz gibi birşey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı. Formula 1 ihalesi tamamlandı Haberi Görüntüle Süreç hakkında da bilgi veren Cander, "Pisti önceki dönemde kiralayan şirket Mayıs ayı içerisinde tahliye sürecini tamamlamak durumunda. Yine mayıs ayı içerisinde ihalede imzaların atılmasını ve pistin bize tesliminin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Lale Cander, Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili olarak da, "Formula 1 yetkilileri ile görüşmeler sürüyor. Pisti teslim almamızı bekliyorlar. Sonrasında gelip pistte incelemede bulunacaklar. 2026’da Formula 1’i Türkiye’ye geri getirmek için çalışıyoruz” bilgilerini paylaştı. MİLLİ SPORCULAR BEDELSİZ KULLANACAK İhale şartnamesinde, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezinin de yapımını öngören maddeler yer alıyor. REKLAM Şartnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise, ihaleyi kazanan firmadan Formula 1 yarışları için garanti istenmesi.

Buna göre, ihaleyi alan firmanın 1 ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde, sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatlar idareye gelir kaydedilecek. Yine ihale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park'ta başlayacağını taahhüt etmek durumunda. Aksi halde, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi gerekecek.