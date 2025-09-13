‘’İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?’’ sorusu yanıt buldu. 12 Eylül’de gerçekleştirilen İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 30 oranındaki İstanbul toplu taşıma zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel toplu ulaşım ücret tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 zamlı otobüs, metro, metrobüs tam ve öğrenci İstanbulkart basım ücretleri ile yeni minibüs fiyatları…