        Haberler Bilgi Gündem İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 30 Eylül 2025 Salı BEDAŞ İstanbul'da hangi ilçede ve mahallede elektrik kesilecek, elektrik ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un bazı bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. 30 Eylül 2025 Salı günü yapılacak çalışmalar kapsamında birçok ilçede ve mahallede 2 saatten 10 saate kadar sürebilecek kesintiler yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Vatandaşlar, kesinti saatlerini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenebilecek. İşte, 30 Eylül Cuma 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler listesi ile elektriklerin geleceği saatler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:17
        30 EYLÜL 2025 İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİLECEK?

        BEDAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü İstanbul'un 23 ilçesinde, bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte, elektriklerin kesileceği ilçeler;

        Arnavutköy,

        Avcılar,

        Bağcılar,

        Bakırköy,

        Başakşehir,

        Bayrampaşa,

        Beşiktaş,

        Beylikdüzü,

        Beyoğlu,

        Büyükçekmece,

        Çatalca,

        Esenyurt,

        Eyüpsultan,

        Fatih,

        Gaziosmanpaşa,

        Güngören,

        Kağıthane,

        Küçükçekmece,

        Sarıyer,

        Silivri,

        Sultangazi,

        Şişli,

        Zeytinburnu.

