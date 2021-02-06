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HaberlerYaşam2. Abdülhamid'in doktoru yaptırmıştı... Tarihi han satışta - Haberler
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İstanbul’da tarihi han satışa çıkarıldı

Sultanahmet'te tarihi Leman Esma Kasay Han 120 milyon liraya satışa çıkarıldı. Satışla ilgili Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz" dedi

2. Abdülhamid'in doktoru yaptırmıştı... Tarihi han satışta - Haberler
DHA

Sultan 2. Abdülhamid döneminde padişahın doktorlarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırılan Leman Esma Kasay Han Nuri Kenan Paşa'nın varislerinin aldığı kararla 120 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aile büyüklerinin satıştan tek bir isteği var o da, yeni alıcının bu handa bulunan kültürü ve tarihi koruması...

"KENDİSİ ÇOK BAŞARILI BİR SARAY DOKTORU"

Aile adına satışla ilgilenen Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran Leman Esma Kasay Hanla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid Han'ın saray doktoru olan Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yapılıyor burası. Kendisi çok başarılı bir saray doktoru. Kanlıca'da kendi ismiyle bir yalısı var. Burası da işyeri. Tarihte burası muayenehane olarak geçiyor. Sarayın doktoru olarak çalıştığı zaman dilimlerinden arta kalan dilimlerde de burada hastalarına ücretsiz olarak muayene ediyor. Bu odanın her yeri tarih kokuyor." dedi.

BİRÇOK TARİHİ ESERE KOMŞU

Tarihi hanın bulunduğu noktayı anlatan Evrim Başaran, "Lokasyon olaraktan dünyanın sıfır noktası. Bulunduğu lokasyon sebebiyle Topkapı Sarayı, hemen yanında Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, Sıfır taşı, Yerebatan Sarnıcı, Hürrem Sultanın Hamamları, Alman Çeşmesi, hipodrom tamamını görüyoruz. Tamamını gören ve 3 cephede olan tek eser burası. İkinci dereceden tarihi eserdir. 1970'li yıllarda burası bir restorasyon yapıldı. Dış cephesi aynen korundu içerisi de istenildiği gibi değiştirildi. Nuri Kenan Paşa'nın torunlarının torunlarının torunları şuan satıyor. Böyle özel gayrimenkullerin ilk sahiplerinden satışa sunulması önemli bir değerdir. Bizde şuan bunun heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ BU KÜLTÜR BURADA YAŞATILSIN"

Aile büyüklerinin satış şartını anlatan Başaran, "Bu konuda belirli kişilerle temasa geçtik. Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Ben paramı veririm ve buranın sahibi olurum şeklinde değil. Burası bir ülkenin değeri. Ülkemizin mirasını satıyoruz. Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Çünkü burası Topkapı Sarayı gibi Ayasofya gibi Sultanahmet Camii gibi tarihi eserlerden bir tanesi. İstiyoruz ki bu kültür burada yaşatılsın. Ailenin en önemli önceliklerinden bir tanesi de bu. Ticaret ikinci, üçüncü planda kalıyor. Çok köklü ve bilindik bir ailenin bir kültür mirası inşallah aynı şekilde değer bulacak. Talepler oldu. Çinli bir dünya markası buraya geldi. Burasını bir şirket merkezi yapmak istedi. Biz onu askıya aldık. Bilindik bir Japon markası da teklif verdi ve onu da askıya aldık. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz. Tekliflerimizi yazılı teklif usulüyle alıyoruz. Teklifleri değerlendirirken de size geri döneceğiz deyip onları geri planda bıraktık." dedi.

KİTAPLAR, RADYOLAR, GAZETELER...

İçeride bulunan tarihi eserleri anlatan Başaran, "Nuri Kenan Paşa hayattayken torununa burayı hediye edip adını Leman Esma Kasay Han diye yaşatıyor. Şuanda da Leman hanımın torunları satışa getirmiş oluyor. Böyle hikayeleri olan gayrimenkulleri satın almak isteyen çok fazla insan da olabiliyor. 150 yıllık bir gazete var. Hokkalar var. Leman hanıma ait kitaplar var. İkinci Dünya Savaşının dinlendiği radyo var. Hatta Nuri Kenan Paşa'nın sarayı ararken ki telefonu burada. O telefon içeride özel bir bölmeye ve arşiv odasına açılıyor. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır derler burası da öyle. Ben her içeri girdiğimde tüylerim ürperiyor. Hepsinin ayrı bir dokunuşu var" diye konuştu.

RAKAM 120 MİLYON LİRA

Evrim Kırmızıtaş Başaran sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası 616 metrekare kapalı alanlı bir ticari bina. Baktığınızda sıradan bir gayrimenkul satışı gibi gözükse de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı uluslararası bir firmaya teslim ettiğimizde buranın yaklaşık 2 katına yakın bir satılık değeri biçtiler. Mal sahibimiz buranın olması gereken rakamla satışa sunulmasını istedi. Doğru insana ulaşmak istedi. O yüzden satılık rakamımız 120 milyon lira."

1800'LÜ YILLARDA YAPTIRILDI

Leman Esma Kasay Han, Sultan 2. Abdülhamid döneminde padişahın doktorlarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırıldı.

O dönemde Nuri Kenan Paşa burayı muayenehanesi olarak kullanıyordu. Sarayda doktorluk yaptığı zamanlardan arta kalan anlarında Kanlıca'da bulunan evinden çıkıp muayenehanesine gelen Nuri Kenan Paşa burada hastalarını ücretsiz tedavi ediyordu.

Nuri Kenan Paşa bir süre sonra muayenehanesini torunu Leman Esma Kasay'a hediye etti. Böylelikle muayenehanesinin bulunduğu han Leman Esma Kasay Han'ı olarak anıldı.

İstanbul'un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya'ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii'ne ise 100 metre uzaklıkta.

Ayrıca bina, tüm şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'na uzaklığının ölçülmesi amacıyla yaptırılan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın da hemen yanında bulunuyor.

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