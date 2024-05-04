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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-1 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Güney ekibine üç puanı getiren golü Yusuf Barasi kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:17
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        Adana Demirspor tek attı üç aldı!
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        Adana Demirspor, Süper Lig’in 35’inci hafta karşılaşmasında İstanbulspor’u deplasmanda 10’uncu dakikada Yusuf Barasi’nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44’e yükseltirken, İstanbulspor 16 puanda kaldı.

        10’uncu dakikada Adana Demirspor öne geçti. Manev’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topa hareketlenen İsmail Çokçalış sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun altıpas içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yusuf Barasi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        20’nci dakikada savunmanın kaptırdığı topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yusuf Barasi’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mücahit kurtardı.

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        29’uncu dakikada Sambissa’nın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Mamadou, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girer girmez sol çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

        35’inci dakikada kaleci Mücahit’in kısa düşen pasında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mücahit çeldi. Dönen topu takip eden Mendoza’nın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        75’inci dakikada Emir Kaan’ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca Adana Demirspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        MONTELLA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

        STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salim Mazlum, Ali Can Alp

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        İSTANBULSPOR: Mücahit Serbest - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev- İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Mohammadi, Michut, Maestro, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)

        GOL: Dk. 10 Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Ali Yaşar, Coly, Duhaney (İstanbulspor), Balotelli, Manev (Adana Demirspor)

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