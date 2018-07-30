Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir takım olmak için transfer çalışmalarına devam eden İstanbulspor, Clesio Palmirim David Bauque'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Benfica altyapısından yetişen 23 yaşındaki Mozambikli orta saha ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bauque, geride kalan sezon Yunanistan 1. Lig ekibi Panetolikos'ta 29 karşılaşmada forma giyip 3 gol kaydetmişti.

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