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İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığı ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden biri olan Sapanca, her yıl tatil dönemlerinde turist akınına uğruyor.
AA'nın haberine göre tatillerde ve hafta sonları nüfusu iki katına çıkan ilçede rezervasyonlar, yarıyıl tatili öncesi yüzde 90'a ulaştı. Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası ve Sapanca Gölü ile eşsiz güzelliğe bürünen ilçeye gelecek tatilciler, göl çevresinde yürüyüp tesis, restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirebilecek.
"YÜZDE 100 DOLULUK ORANIYLA HİZMET VERECEĞİZ"
Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, yaptığı açıklamada, Sapanca'da 5 yıldızlı iki otel, küçük oteller ve pansiyonlarla yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiklerini söyledi.
Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla ilçede hareketlilik yaşandığını vurgulayan Yılmazer, "Şu anda yüzde 90 doluluk oranı var. Sömestrde yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruz. Orta Doğu'dan gelen misafirlerimiz de olacak. Onlar da bu tatil döneminde çok fazla gelecek. Yani Sapanca'da yarıyıl tatilini 18 Ocak'tan itibaren inşallah yüzde 100 doluluk oranıyla geçireceğiz." diye konuştu.
Yılmazer, Sapanca'nın yeşille mavinin birleştiği bir yer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İnsanlar buraya Sapanca'nın doğal güzelliklerini görmek için geliyor. Yeme-içmede de çok iyiyiz. Sapanca'nın insanı çok güler yüzlü, misafirperverdir. Bir de büyükşehirlere çok yakın bir konumdayız. O yüzden de burayı tercih ediyorlar. Doğal güzelliklerimiz çok fazla."
"Sapanca'ya gelecek misafirlerimiz, Kartepe çok yakın olduğu için kayak merkezinden faydalanabilirler, Soğucak Yaylası'nda mangal yapabilirler. Ayrıca Sapanca Gölü kenarında yürüyüş yapabilirler, bisiklete binebilirler, göl kenarında çay, kahve içebilirler. Sahilimiz çok güzeldir. Otellerimizin zaten kendi aktiviteleri oluyor. Tabii Belediye Başkanımızın yeni Teleferik Projesi var. İnşallah biterse onun da çok faydasını göreceğiz."
ORTA DOĞU'DAN GELEN TURİSTLERDEN KATKI
Sapanca'ya özellikle Orta Doğu'dan yabancı turist akını olduğuna dikkati çeken Yılmazer, "Daha önce Katar, Dubai, Kuveyt, Yemen ve Suudi Arabistan'dan çok geliyordu. Bu aralar kış olduğu için daha çok Suriye, Irak vatandaşları geliyor. Genel olarak Orta Doğu'dan gelenler turizm açısından Sapanca'mıza çok katkıda bulunuyorlar. Yarıyıl tatili için gelmeye başladılar çünkü bizim yarıyıl onların da tatiline denk geliyor." şeklinde konuştu.
Berrin Yılmazer, herkesi Sapanca'ya beklediklerini sözlerine ekledi.
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