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Bu yılın kazananları, başarılı kadın girişimcilerden, yöneticilerden ve endüstri uzmanlarından oluşan bir komite tarafından seçildi. 2019 Miss ABD katılımcıları gazeteciler, avukatlar, girişimciler ve daha pek çok meslek gruplarından oluştu.