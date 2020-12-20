Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın son durumuna Habertürk ulaştı. Edinilen bilgilere göre; Yarsuvat'ın durumunun stabil olduğu ifade edilirken şeker, tansiyon ve diyaliz ihtiyacı kontrol altında. 83 yaşındaki Yarsuvat'ın durumunda olumsuza gidişin olmadığı belirtilirken entübe halinin devam ettiği ve ciğerler normal çalışma sinyali verince durumunun tekrar değerlendirileceği kaydedildi.