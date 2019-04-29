Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken Mathieu Valbuena oyuna 56. dakikada girmiş ve sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren golü kaydetmişti.

Sözleşmesinde "Lig ve Avrupa kupaları maçlarında 25 maça çıktığı takdirde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşısında 25. maçına çıkarken sözleşmesinin otomatik olarak uzadığı öne sürülmüştü. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe idarecilerinin daha öncesinden Valbuena ve temsilcisiyle bu konuyu görüşerek maddeyi yürürlükten kaldırdığı öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro seçimlerinde herhangi bir engele takılmasını istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Valbuena ve temsilcisiyle bir süre önce bir araya geldi. Sözleşmesindeki bu maddeye gerek olmadığını dile getiren idareciler, Valbuena'yla mukavelesini sezon sonu görüşmek için anlaşma sağladı.