TCDD’nin nostaljik treni Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattında sefer yapıyor. Yaklaşık bin 30 kilometrelik yol, 24.5 saatte tamamlanıyor. Yolcular, hat boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Anadolu’nun muhteşem doğa manzarasına tanık oluyor; yerel sofraların lezzetlerini tadıyor.
Bu trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor.
TCDD, her gün bir sefer koyuyor. Sefer sayısı, yoğun talebi karşılamıyor. Vatandaşlar, Doğu Ekspresi’ne bilet bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Haftalar sonrasına bilet alabiliyor.
İKİNCİ TRENİN AYRINTILARI
Yoğun talep üzerine aynı güzergahta ikinci bir trenin daha hizmete sunulması için çalışma yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak. Her gün bir sefer yapılacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları pahalı olacak. Böylece, yoğun talebin bir bölümü daha karşılanmış olacak.
ZAM VAR MI?
Vatandaşların, en çok merak ettiği konulardan biri de Doğu Ekspresi biletlerine zam yapılıp yapılmayacağı… TCDD Taşımacılık, “kamuda gelirleri artırma” çalışmaları kapsamında bilet fiyatlarını artırılmasının mümkün olduğu sinyalini verdi. Ulaştırma Bakanlığı, olağanüstü bir gelişme olmazsa yıl sonuna kadar zam yapmama eğiliminde…
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