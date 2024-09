İsterseniz çiğ halde, isterseniz pişirip saklayın... Buzdolabında et saklamanın püf noktaları

Saklamak istediğiniz et kemikli bir et değilse hatta direkt bonfile ya da antrikot saklamak istiyorsanız öncelikle bir et döveceğine ihtiyacınız olacak. Antrikotlarınızı ya da bonfilelerinizi buzluğa atmadan önce bir et döveceği ile inceltmelisiniz. İncelttiğiniz et parçalarını yine porsiyonlayarak poşetlemeli ve dolaba öyle yerleştirmelisiniz.