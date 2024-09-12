İsterseniz çiğ halde, isterseniz pişirip saklayın... Buzdolabında et saklamanın püf noktaları

Buzdolabında et saklamak için çeşitli yöntemler var. Bu yöntemleri bilmek sadece çiğ et için değil, pişmiş eti saklamak için de kritik öneme sahip. Ancak et saklamak için bilinmesi gereken başka şeyler de var. Kaç derecede saklanacak, kaç gün saklanacak... Bunların hepsi bilmeyenler için kafa karıştırıcı olabilir. Gelin, kafa karışıklıklarımızı beraber giderelim.