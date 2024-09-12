İsterseniz çiğ halde, isterseniz pişirip saklayın... Buzdolabında et saklamanın püf noktaları
Haftalık ya da aylık alışverişinizi yapmaya gittiniz ve eve eliniz kolunuz dolu döndünüz. Aldığınız yiyecekleri dolaba yerleştireceksiniz ama o da ne? Bu kadar eti buzdolabında nasıl saklayacağınızdan pek de emin değilsiniz... Endişeye gerek yok. Basit yöntemlerle etleriniz bozulmadan uzun süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Kırmızı eti genelde o an tüketebileceğimizden fazla alıp hafta boyunca ya da ay boyunca tüketebileceğimiz miktarlarda pay etmeye alışığız. Eti pay etmek konusunda sorunumuz yok peki muhafaza etmek konusunda yeterince bilgimiz var mı? Kırmızı et doğru muhafaza edilmezse bakteri üretebilir ve sağlığımızı kötü etkileyebilir.
Buzdolabında et saklamak için çeşitli yöntemler var. Bu yöntemleri bilmek sadece çiğ et için değil, pişmiş eti saklamak için de kritik öneme sahip. Ancak et saklamak için bilinmesi gereken başka şeyler de var. Kaç derecede saklanacak, kaç gün saklanacak... Bunların hepsi bilmeyenler için kafa karıştırıcı olabilir. Gelin, kafa karışıklıklarımızı beraber giderelim.
Buzdolabında saklamak istediğiniz et kemikli bir etse ya da kış aylarında bayılarak içtiğimiz çorbalara lezzet katmak için direkt kemik ssklamak istiyorsanız öncelikle bunları küçük parçalara ayırmanız gerekir. Kemikli etler ya da kemikler büyük parçalar halinde bırakılırsa buzdolabında çok yer kaplayacaktır.
Kemik ve kemikli etlerde bir diğer yöntem de eti kaynatmak, kolojen zengini suyunu kullanışlı poşetlerde ya da plastik kaplarda buzluğa yerleştirmeniz olacaktır. Bunu yaparken de bir yemeğe katılacak porsiyonlarda poşetlemelisiniz. Donduktan sonra parçalara ayırmanız zor olacaktır.
Saklamak istediğiniz et kemikli bir et değilse hatta direkt bonfile ya da antrikot saklamak istiyorsanız öncelikle bir et döveceğine ihtiyacınız olacak. Antrikotlarınızı ya da bonfilelerinizi buzluğa atmadan önce bir et döveceği ile inceltmelisiniz. İncelttiğiniz et parçalarını yine porsiyonlayarak poşetlemeli ve dolaba öyle yerleştirmelisiniz.
"Biz etlerimizi kıyma çektiriyoruz" diyenlerden misiniz? Türkiye'de kırmızı eti kıyma çektirip saklamak da epey yaygın. Onun da bir yöntemi var! Eğer ki kıymanızı yemeklik saklayacaksanız, yemeklik porsiyonunu ince bir formda posşete sermeli ve öyle saklamalısınız ki buzunu çözdürmek için uzun süre beklemeyin.
Kıymanızı köfte yepmak için saklayacaksanız o zaman köfte formunu buzluğa atmadan önce verin. Hatta köftenizi pişirecekmiş gibi baharatıyla harcıyla hazırlayın ve şeklini verin, öyle buzluğa öyle atın. Buzluktan salınan kıymadan köfte yapmaya uğraşmayın hazır köftelerinizin buzunu çözdürün ve pişirin!
Peki gelelim diğer konuya... Yani buzlukta pişmiş et saklama meselesine. Bu konuda en sağlıklı yöntem hepimizin de çok iyi bileceği gibi kavurma yapmak... Hem kolay salınır hem de bozulmadan çok uzun süre saklanır.
Evet, porisyonlara böldük, poşetledik ve etlerimizi buzdolabına yerleştirdik. Peki ama biz bu etleri ne kadar süre dolapta saklayabiliriz? Buzluğa ya da derin dondurucuya yerleştirdiğiniz etler oradan hiç çıkarmamanız ya da elektrik kesintisi, dolap bozulması gibi aksilikler yaşanmaması kaydıyla bir seneye kadar sağlıkla tüketilebilir.
Etleri kaç derecede saklamanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Etlerinizi oda sıcaklığında ortalama 3-4 saatten daha uzun tutmamaya çalışın. Buzdolabında tuttuğunuz etleri eğer buzdolabınızın içi -2 santigrat dereceye ayarlanabiliyorsa 1-2 hafta kadar et saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda etlerinizi dondurarak saklamak için ayarı -18 ila -32 derecelere getirmelisiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele de buzluktan çıkarılan etin nasıl çözüdürüleceğidir çünkü sağlıkla sakladığınız eti çözdürürken yanlış bir şey yaparsanız et yine bakteri üretir... Bu çok basit. Buzluktan çıkardığınız eti önce buzdolabının içine koyun. Buzdolabında buzunu saldıktan sonra oda ısıına çıkarın.
Bu arada, etlerinizin buzu çözdürüldükten sonra asla ama asla yeniden dondurmamanız gerektiğini hatırlatmamıza gerek var mı? Buzu çözülen etler hemen tüketilmelidir, asla yeniden buzluğa konulmamalıdır!