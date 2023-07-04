İstilacı sivrisinek uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

İstilacı sivrisinek uyarısı!

Prof. Dr. Alper Şener, "Ülkemizde daha çok gördüğümüz sivrisinek türünden daha farklı olarak 'Aedes Aegypti' adı verilen 'istilacı sivrisinek' türleri Avrupa coğrafyasına artık baskın hale gelmeye başladı. Bu da Türkiye'de ve Avrupa coğrafyasında bu zamana kadar daha az gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz Zika, Chikungunya, Dang, Batı Nil Ateşi gibi viral hastalıkların sivrisineklerle bulaş ihtimalinin artması anlamına geliyor" dedi. Prof. Dr. Şener, "Sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız" diye konuştu.

İstilacı sivrisinek uyarısı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa bölgesinde istilacı sivrisinek olan 'Aedes Aegypti' türünün görülmeye başladığını söyleyerek, bununla birlikte Türkiye'de daha az görülen veya görülmeyen enfeksiyon hastalıklarının artabileceğini belirtti.

Yeni ve eski birçok sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıklarla karşılaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, "Ülkemiz açısından baktığımızda ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre yerli sıtma olguları yaklaşık 12 yıldır görülmüyor. Sivrisineklerle bulaşan bu hastalıklar açısından baktığımızda hem sivrisineklerin bulunduğu coğrafyalar arasından bir genişleme var hem de Türkiye açısından baktığımızda yeni sivrisinek türleriyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Biz bunları 'istilacı sivrisinekler' diyoruz. Türkiye'de gördüğümüz sivrisinek türünden daha farklı olarak 'Aedes Aegypti' adı verilen istilacı sivrisinek türleri Avrupa coğrafyasında artık baskın hale gelmeye başladı. Bu da Türkiye'de ve Avrupa coğrafyasında bu zamana kadar daha az gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz Zika, Chikungunya, Dang, Batı Nil Ateşi gibi viral hastalıkların sivrisineklerle bulaş ihtimalinin artması anlamına geliyor" dedi.

"AVRUPA VE TÜRKİYE COĞRAFYASINDA RİSK OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi yakın zamanda 'Aedes Aegypti' adı verilen istilacı sivrisinek türleriyle ilgili bir uyarı yayınladığını söyleyen Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu: "Tropikal bölgelerde karşı karşıya kaldığımız istilacı sivrisinekler artık Avrupa Birliği coğrafyasına ve dolayısıyla Türkiye coğrafyası risk oluşturmaya başladı. Bu risk haritası içerisinde Türkiye'nin de yer alması önemli. Sivrisinekle bulaşan viral hastalıklar açısından baktığımızda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Çünkü bunların bir tedavisi yok. Sadece ve sadece sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız. Pencerelere sineklik takıp, çocukları korumak amacıyla yatak çevresine cibinlik kurarak ya da sürülen sivrisinek kovucu solüsyonlarla önlem almak mümkün. Dışarıda da rehabilitasyon önemli. Çünkü bu su havzalarında karşı karşıya kaldığımız bir tablo. Avrupa Birliği coğrafyasında kentleşme ve atık su rehabilitasyon ilgili ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesi söz konusu. Hem yerleşik sivrisinekler hem de 'istilacı sivrisinekler' bu coğrafyalara yerleşiyor."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Miyop ekran bağımlılığıyla beraber küçük yaşlara kadar indi
SAĞLIK Ekran bağımlılığı tetikledi! Küçük yaşlara kadar indi
180 kiloya ulaşan engelli genç yetkililerden yardım istedi
SAĞLIK 180 kiloya ulaşan engelli genç için yetkililerden ...
Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu hastalıklara yakalanma riskini yüzde 90 artırıyor!
SAĞLIK Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur?
Sindirim sorunlarına neden olan 9 yiyecek! Sağlıklı olanlar da sorun yaratıyor!
SAĞLIK Sindirim sorunlarına neden olan 9 besin!
14 günde karnınızı düzleştirmenin 14 yolu! Kolay yoldan karın yağlarınızdan kurtulmak mümkün
SAĞLIK 14 günde karnınızı düzleştirmenin 14 yolu!
Kanada kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı
SAĞLIK Kanada kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test ...
Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir
SAĞLIK Uyumadan önce diş fırçalamayanlara kötü haber! Kalp ...
Alman uzmanların hiperaktivite tedavisi yöntemi yüzde 100'e yakın başarı sağlıyor
SAĞLIK Alman uzmanların hiperaktivite tedavisi yöntemi yüzde ...
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1.8 milyon turist
SAĞLIK Sağlık turizminde 2023 hedefi 1.8 milyon turist
200 kiloya ulaştı! Fil hastası kadın 7 yıldır evden çıkamıyor
SAĞLIK 200 kiloya ulaştı! Fil hastası kadın 7 yıldır evde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.