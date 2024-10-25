İstismar sonrası baltalı dehşet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Fatih'te 17 yaşındaki bir kız çocuğu kendisinden 11 yaş büyük bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan bununla da yetinmedi kızı tehdit edip evinin önüne gitti. Kızın babası olayı öğrenince kıyamet koptu.
Giriş: 25.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:35
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Fatih'te 17 yaşındaki bir kız çocuğu kendisinden 11 yaş büyük bir adamın cinsel saldırısına uğradı.
Saldırgan bununla da yetinmedi kızı tehdit edip evinin önüne gitti.
Kızın babası olayı öğrenince kıyamet koptu.
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