UMUT DA VAR GALİBİYET DE VAR

On birde Rusya maçından tam beş oyuncu farklıydı. Başlaması beklenmeyen, belki de istenmeyen demek daha doğru olur; Okay Yokuşlu ve Mehmet Topal orta sahası da maç başlamadan önce eleştirildikleri kadar kötü oynamadılar. Mircea Lucescu TRT Spor mikrofonlarına maç öncesi bu tercihinin “taktiksel” olduğunu açıkladı. Uzun toplarla oynayan İsveç’e karşı uzun boylu oyuncu sayısını fazla tutmak istedi. Maç içerisinde Okay Yokuşlu defans merkezindeki Çağlar ve Kaan’a yardım ederek orayı üçledi. Mehmet Topal da top bizdeyken Öndeki Oğuzhan ’a destek verdi, top rakibe geçtiğinde baskıyı ön alanda yaptı.