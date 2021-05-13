İtalya Başbakanı Draghi maaş almadan çalışıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İtalyan siyasetçilerin vergi beyannamelerini yayımlama yükümlülüğü vesilesiyle 110.000 avroluk brüt başbakanlık maaşından feragat eden Mario Draghi, bu kararının gerekçesini açıklamadı.

AB'deki mali kriz sırasında euro'yu kurtardığı gerekçesiyle 'Süper Mario' lakabıyla anılan eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin ise iki yüklü emeklilik maaşının yanısıra 10 evi ve 6 arsası var. 74 yaşındaki teknokrat lider, dün yayımladığı 2020 vergi beyannamesine göre 2019'da 583 bin 470 avro brüt gelir elde etmiş durumda. Bunun yıllık 498 bin 144 avrosu, geçmişteki Hazine Genel Direktörlüğü ve Merkez Bankası Başkanlığı görevlerinden kaynaklanan iki emekli maaşından geliyor.

Unimercatorum Üniversitesi'nin siyasi iletişim uzmanı Massimiliano Panarari, 73 yaşındaki Draghi'nin başbakanlık maaşından feragat etmesini, 'ekonomik krizin vurduğu İtalyanlarla dayanışma gösterisi' olarak değerlendirdi. Panarari, "Popülist bir jest olarak da görülebileceğinden Draghi'nin bir izahat getirmesi daha iyi olurdu" dedi.

Popülist çizgideki parlamentonun en büyük partisi 5 Yıldız'ın milletvekilleri de maaşlarının büyük bölümünü almıyor.

LUISS Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Giovanni Orsina, "Draghi'nin görevini ülkesine hizmet olarak gördüğü için bunu yaptığını sanıyorum" dedi.

2001 yılında 54 yaşındayken Hazine Genel Direktörlüğünü bırakarak Londra'daki Goldman Sachs yatırım bankasında üst düzey göreve geçen Draghi, 64 yaşındayken de İtalya Merkez Bankası Başkanlığından ayrılmıştı.

İtalyan medyasına göre Draghi 59 yaşından beri Hazine görevi için ayda 15 bin avro emeklilik maaşı aldı.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN 90 BİN AVRO ALIYORDU

Draghi'den önceki Başbakan Giuseppe Conte, hak ettiği maaşın yüzde 20'sinden feragat ederek 90 bin avro alıyordu.

Conte'nin Jaguar marka otomobili de beyanları arasında yer alıyordu.

Geçmişte de Paolo Gentiloni (2016-18),Enrico Letta (2013-14) dahil bir dizi başbakan maaş almamıştı, ama bu, aynı zamanda milletvekili olmalarından ve yasaların iki görev için maaş almayı yasaklamasından kaynaklanıyordu.

2011-13 arası başbakanlık yapan Mario Monti de ömür boyu senatör seçilince maaş almamıştı.

BERLUSCONİ'NİN YILLIK GELİRİ ZİRVEDE

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore'ye göre, bir başbakanın yıllık geliri açısından rekor ise İtalya'nın eski başbaklanlarından Silvio Berlusconi'ye ait.

Gazetenin "erişilmez" diye tanımladığı Berlusconi'nin en yüksek gelir beyanı, 2006'da yıllık 139 milyon Avro'nun üzerindydi.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya'da bir önceki koalisyon hükümetinin çökmesi üzerine geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Parlamento üyesi olmayan Draghi'nin kısmen teknokratlar kısmen de siyasetçilerden oluşan geniş çaplı koalisyon hükümeti 13 Şubat'ta göreve başlamıştı.