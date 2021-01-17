Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

İtalya'nın 3'te 2'si Kovid-19'da yüksek riskli ilan edildi

İtalya'da hükümet, yılbaşı tatil döneminin ardından 21 idari bölgenin salgındaki durumunu güncelledi. Salgında yayılmanın arttığı 3 bölge çok yüksek riskli, 12 bölge ise yüksek riskli bölge ilan edildi

İtalya'nın 3'te 2'si Kovid-19'da yüksek riskli ilan edildi
AA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek ile kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi.

Salgının ikinci dalgasının görüldüğü geçen kasım ayında, topyekun kapanma yerine bölgesel tedbir stratejisini uygulamaya koyan İtalyan hükümeti, yılbaşı tatil döneminin ardından 21 idari bölgenin salgındaki durumunu güncelledi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgında yayılma arttığı gerekçesiyle ülkenin 3'te 2'sinde, bugünden itibaren daha sıkı tedbirler uygulanmasına yönelik, bölgelerin risk kategorilerini belirleyen kararı imzaladı.

AA'nın haberine göre; göre, salgın başından beri en ağır bedelleri ödeyen Lombardiya'nın yanı sıra Sicilya ve Bolzano Özerk vilayeti, çok yüksek riskli kapsama alınarak kırmızı bölge ilan edildi.

Bakan Speranza, Piyemonte, Valle d'Aosta, Ligurya, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Puglia, Kalabriya ve başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi de olmak üzere 12 bölgeyi yüksek riskli "turuncu" bölge kapsamına aldı.

Toskana, Sardinya, Basilicata, Molise, Campania ve Trento Özerk vilayetinin bulunduğu 6 bölge ise diğer bölgelere daha düşük risk taşıması sebebiyle orta riskli "sarı" kategoriye alındı.

Kırmızı ve turuncu kategorideki toplam 15 bölgede, iş, sağlık ve acil durum gerekçesi dışında her türlü serbest dolaşım kısıtlanırken, bar ve restoranlar ise sadece evlere servis hizmeti verebilecek.

Sarı ve turuncu kategoride, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim yarı kapasiteyle devam ederken, kırmızı kategoride sadece ilkokullarda yüz yüze eğitim yapılabilecek.

Sarı ve turuncu kategorideki bölgelerde, AVM'ler hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı kalırken, kırmızı kategoride ise sadece gıda ürünleri satan işletmelerle, eczaneler açık kalabilecek.

Ayrıca sarı bölgelerde de olmak üzere kalabalıkların oluşmasına yol açtığı için restoran ve barların "Gel Al" hizmeti yapması yasaklandı.

Bölgesel stratejilere ek olarak ülke genelinde geçerli olacak şekilde, 15 Şubat'a kadar bölgeler arasında seyahate iş, sağlık ve acil gerekçeler olmadıkça izin verilmeyecek, kayak tesisleri de bu tarihe dek kapalı kalmaya devam edecek.

Geceleri 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması ile sinema, spor salonları ve havuzların kapalı kalması ise 5 Mart'a kadar sürecek.

Bölgelerin kategorileri, ilerleyen haftalarda yapılacak risk değerlendirmelerine göre, Bakan Speranza'nın kararıyla değişebilir.

Bu arada, Lombardiya ve Bolzano yönetimleri, Sağlık Bakanı'nın bölgelerini kırmızı bölge ilan eden kararını temyize götüreceklerini açıkladı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) de yaptığı son değerlendirmede, ülkede Rt endeksinin (virüs bulaşma katsayısı),1,09'a çıktığı ve salgının kontrolden çıkma riskinin yüksek olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail televizyonu: Biden'ın ekibi nükleer anlaşmaya dönülmesi için İran ile görüşüyor
DÜNYA'Biden'in ekibi İran'la görüşüyor' iddiası!
Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki
DÜNYAYunan Başpiskoposa tepki
ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı
DÜNYAABD'de alarm! Yüzlerce mermi ile yakalandı!
Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor
DÜNYAFransa'da tansiyon yine yükseldi
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
DÜNYAİtalya'da can kayıpları artıyor
Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor
DÜNYABiden'dan geçmişe dönüş mü?
Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı
DÜNYAÖlü sayısı en yüksek düzeyde
Interpol'ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna'da yakalandı
DÜNYAInterpol tarafından aranıyordu!
ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi
DÜNYATrump döneminin 13. idamı
Pompeo'dan Kovid-19 hakkında yeni istihbarat iddiası: laboratuvardan çıkmış olma olasılığı araştırılmalı
DÜNYAKovid-19 laboratuvarda mı üretildi?