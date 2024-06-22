İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Moise Kean için devrede!
Gelecek sezon için takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin, Moise Kean için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun isteği ile Juventus'un forvetini renklerine katmak istediği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Çizme ekibinde başarılı bir sezon geçirmeyen Moise Kean'e talip oldu.
Ayrıca haberin devamında oyuncu ile Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da ilgilendiği ve Kean'in teknik direktör Palladino'nun radarında olduğu aktarıldı.
2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Everton'dan Juventus'a kiralanan 1.83'lük santrfor, bir sonraki sezon 30 milyon Euro bedelle bonservisi ile kadroya katılmıştı.
İtalyan oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 20 maçta yalnızca 654 dakika forma giyebildi. Kean gol ve asist katkısı sağlayamadı.