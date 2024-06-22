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        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Moise Kean için devrede! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Moise Kean için devrede!

        Gelecek sezon için takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin, Moise Kean için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:52
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        Yeni sezonda teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı.

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        Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun isteği ile Juventus'un forvetini renklerine katmak istediği iddia edildi.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Çizme ekibinde başarılı bir sezon geçirmeyen Moise Kean'e talip oldu.

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        Ayrıca haberin devamında oyuncu ile Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da ilgilendiği ve Kean'in teknik direktör Palladino'nun radarında olduğu aktarıldı.

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        2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Everton'dan Juventus'a kiralanan 1.83'lük santrfor, bir sonraki sezon 30 milyon Euro bedelle bonservisi ile kadroya katılmıştı.

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        İtalyan oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 20 maçta yalnızca 654 dakika forma giyebildi. Kean gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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        Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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