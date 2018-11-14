FATİH ALTAYLI: İTTİFAK NE GETİRİR?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in görüşmesi olumlu geçmiş anlaşılan.

İYİ Parti ile CHP yerel seçimlerde en azından “Kısmi ittifak” yapacaklar.

Bu kısmi ittifak nerede işe yarayacak, nerede işe yaramayacak?

Aslında bu kısmi ittifak son birkaç seçimdir zaten tabanda yapılıyordu.

Yani MHP’nin memnuniyetsiz seçmeni, zaten oylarını CHP’ye veriyordu.

O seçmenin önemli bir bölümü şimdi İYİ Parti çatısı altında kurumsal bir kimlik kazandı.

Mesela bu ittifak ne kadar iyi işlerse işlesin İstanbul’u CHP’ye kazandırmaya yetecek gibi görünmüyor. İstanbul’da hem çok iyi bir adaya, hem de HDP’ye oy veren seçmenin oyuna da ihtiyaç var. Hem İYİ Parti’nin, hem HDP’nin oyunu alabilecek bir aday, zor bulunur bir şey. Ya da MHP’nin İstanbul’da AK Parti’den de oy alacak ya da çalacak gerçekten güçlü bir aday koymasına.

Koyar mı?

Emin değilim.

Fakat bazı ilçelerde, AK Parti’nin az fakla kazandığı yerlerde mesela Eyüp’te, Üsküdar’da muhalefeti öne geçirebilir.

Ankara’da da durum farklı değil.

Bu ittifakın en iyi işleyeceği ve sonuç alacağı yer Antalya gibi görünüyor.

İYİ Parti-CHP ittifakı Antalya’da AK Parti’ye kaybettirebilir.

Tabii bu söylediklerim bugün için geçerli ve 24 Haziran seçimlerindeki sonuç baz alınarak yapılmış öngörüler.

Ekonomideki durumun, enflasyonun, fiyat artışlarının vatandaşı ne kadar rahatsız ettiğini, tavrını nasıl etkilediğini ve Mart’a kadar bunun nasıl gideceğini bilmiyoruz henüz.

MUHARREM SARIKAYA: "İTTİFAKIN TEMELİ ATILDI…"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptığı görüşmeden çıkan hava yerelde ittifak konusunda önemli bir eşiğin geçildiğini sergiliyordu.

Nitekim görüşmenin hemen ardından her iki taraftan gelen olumlu açıklamalar da bunun göstergesiydi.

Özellikle de liderlerin baş başa yaptıkları 45 dakikalık görüşmenin ardından kurmaylarına aktardıkları sözler…

İYİ Parti lideri Akşener, “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) ülkenin gerçeklerini ve sosyolojisini çok iyi okuyor. Tabloyu çok iyi gördüğünü tespit ettim” demiş.

Kılıçdaroğlu da Akşener’in Türkiye’nin geleceğine yönelik bakışına övgüde bulunmuş…

Börek, ekler gibi hamur işlerinin çay eşliğinde ikram edildiği ziyaretin başlangıcında Kılıçdaroğlu, iki parti tabanının beklentisine dikkat çekmiş.

“Bu iş birliği olsa da olmasa da toplumsal beklentinin doğru yönetilmesi gerekir” demiş.

Bu aşamada geçen sandık döneminde ortaya çıkan aksaklıklar, anlaşmazlıklar, adayların süreci iyi yönetememesine kadar hemen her konu açık yüreklilikle dile getirilmiş.

Akşener, geçen sandıkta gördüğü hataları ve olumsuzlukları açık yüreklilikle sıralamış…

Kılıçdaroğlu da büyük bir olgunlukla yanıtlamış…

Ardından kurmaylar iki lideri baş başa bırakıp başka odaya geçmiş.

ADAY VE ŞEHİR YOK

Kurmayların konuşmasında da ağırlıklı olarak bir önceki yerel seçimde yaşanan adaylık süreçleri ve Haziran seçimi ele alınmış…

Geçmiş sürece ilişkin değerlendirmeler yapılmış, bunun ötesine geçilmemiş; şehir ve adaylar konusuna hiç girilmemiş…

Her iki taraf da “şehir ve aday adı konuşulmadığını; bir model üzerinde de durulmadığını, Türkiye’nin genel durumu üzerinde tespitte bulunmakla yetinildiğini” söyledi.

Varılan mutabakat gereği, her iki tarafın kurmayları bir araya gelip kamuoyu yoklamaları ve geçmiş sandık sonuçları üzerinden simülasyon yapma konusunda anlaşmışlar.

Anlaşılan o ki Millet İttifakı kurulurken uygulanan yöntem denenecek…

AYNI YÖNTEM

O dönemde İYİ Parti içinden gelen tepkiler de dikkate alınarak kamuoyu yoklamaları kapsamında yapılan simülasyonlar ittifakın oluşmasına etki oluşturmuştu.

Benzer sürecin uygulanmasına karar verilmiş; her iki partinin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının ortaklaştırılarak simülasyonlarının çıkarılmasına karar verilmiş…

Buna ihtiyaç duyulmasındaki neden, yerel seçimin, milletvekili gibi çok adaylı yapı olmayıp tek aday üzerinde mutabakat gerektirmesine dayanıyor.

Bunun da sandık simülasyonları ile aşılabileceği belirtiliyor.

BİNA ÇIKAR MI?

Dikkat çeken her iki partide de “iş birliği” diye tanımlanan yerelde ittifak konusunda umutlu olunması…

Ancak sürecin henüz noktalanmadığına da vurgu yapılması…

Kurmaylardan birinin şu cümlesi de durumu özetlemeye yeter:

“İttifakın temelini attık, üzerine bina çıkar mı, bunu görüşmeler belirleyecek…”

Böyle deniliyor olsa da sonuçta her iki partinin birbirine bir şekilde ihtiyacı var…

Ne CHP’nin oyu arzu ettiği kazanıma yetiyor, ne de İYİ Parti’nin oyu tek başına bir anlam ifade ediyor…

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