İvme Ölçer Nedir? İvme Ölçer Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Çeşitli alanlarda kullanılan ivme ölçer yüksek hassasiyete sahip aletlerdir. Pek çok işe yarayan bu alet akıllı telefonlardan tutun hava yastıklarına kadar pek çok farklı alanda kullanılır. Peki ivme ölçer ne işe yarar? Nasıl çalışır? İşte bu soruların cevapları tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edebilirsiniz…

İVME ÖLÇER NEDİR?

İvme ölçer, şok ve titreşimi ölçmeye yarayan bir alettir. Peki ivme ölçer nedir? Bir kütlenin ivmesini ölçmek amacıyla kullanılan bir cihaz olan ivme ölçer, içerisinde bulunan konumlandırılmış kütlenin değişken konumundan faydalanarak sonuç verir. Yüksek bir hassasiyete sahip olan bu alet füze, gemi, uçak ve denizaltılarda bulunan navigasyon sistemlerinde kullanılan temel parçalardan biridir. Bunun yanı sıra cihazların titreşimini kontrol ederek oluşan bu titreşimin uygun aralıkta olup olmadığını kontrol eder.

İVME ÖLÇER NE İŞE YARAR?

“İvme ölçer ne işe yarar?” sorusu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. İvme ölçer pek çok farklı işleve sahip olan işlevli bir cihazdır. İvme ölçerler titreşim, şok, hareket, sismik, güç ve eğimi ölçmeye yarar. İvme ölçerin ne işe yaradığı şu şekilde sıralanabilir;

Dosya ve okuma hasarı oluşturmaz.

Dizüstü bilgisayarlarda sabit diskleri hasarlardan korumak için kullanılır.

Cihazların dünyaya göre eğildiği açıyı gösterir.

Otomobillerde çarpma yerini tespit ederek hava yastıklarının açılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Cihazın hızını anlayarak nasıl hareket ettiğini inceler.

Nesnenin ne yöne doğru hareket ettiğini, düşüp düşmediğini belirler.

İVME ÖLÇER NASIL ÇALIŞIR?

İvme ölçerler pek çok farklı yöntem ile çalışır. Peki ivme ölçer nasıl çalışır? Küçük bir cihaz olan ivme ölçerler karmaşık bir yapıya sahipmiş gibi görünen ancak oldukça basit bir devre yapısına sahip aletlerdir. Bu nedenle ivme ölçerler birçok farklı yöntemle çalışabilir.

İVME ÖLÇER İLE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

İvme ölçerler günlük hayatta pek çok alanda kullanılan cihazlardır. Peki, ivme ölçer ölçümü nasıl olur. İşte ivme ölçer ile titreşim ölçümü hakkındaki detaylar… İvme ölçerler motor ve makineler gibi çeşitli yapılardan gelen titreşimleri ölçülmesine ve bu titreşimlerin neye neden olduğunu gösterir.