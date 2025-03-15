İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4'ü çocuk, 19 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 15.03.2025 - 03:59 Güncelleme: 15.03.2025 - 03:59
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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