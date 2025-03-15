Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4'ü çocuk, 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 03:59 Güncelleme: 15.03.2025 - 03:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...