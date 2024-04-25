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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 03:06 Güncelleme: 25.04.2024 - 03:08
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        İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı
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        İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        4'Ü ÇOCUK 28 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

        AA'nın haberine göre; ekipler, iki lastik bottaki 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

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        SU ALAN YARI BATIK BOTTAKİ 17 GÖÇMEN KURTARILDI

        Karaburun ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yarı batık vaziyetteki lastik bottan ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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