İzmir'in Buca ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Buca'dan Gaziemir istikametine seyreden İsmail Madenci idaresindeki otomobil, İzmir çevreyolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte henüz bilinmeyen bir nedenle durdu. Bu sırada aynı yönde giden H.Y. idaresindeki yabancı plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Madenci'nin kızı Gülbeyaz ile Yaren Uzuntepe (20) araç içerisinde sıkıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye acil kurtarma sağlık ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzuntepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Madenci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Uzuntepe'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Öte yandan, otomobil sürücüsü Madenci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanı'na bırakmak amacıyla yola çıktığını söylediği öğrenildi.

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