İzmir'deki FETÖ operasyonunda 53 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 53'ünün emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 5'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetten serbest kaldığı, biri hakkındaki gözaltı kararının Kovid-19 tedbiri kapsamında iptal edildiği, bir şüphelinin mükerrer soruşturma dolayısıyla, iki şüphelinin de değişen delil durumları dikkate alınarak emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. 40 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, 8 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı kaydedildi.

Diğer yandan Ankara'da yakalanan muvazzaf askerlerden Hava Kuvvetlerinde Astsubay Üstçavuş G.A'nın üst aramasında "B" ve "E" serisi 2 adet, 1 dolarlık banknot ele geçirildiği öğrenildi.

- Operasyonun geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, 102 şüpheli yakalanmıştı.