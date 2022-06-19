İzmir'de ikinci orman yangını 0:00 / 0:00

DHA

Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 17 arazöz sevk edildi.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Karadan da 8 yer ekibinin katıldığı söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Yangın, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.



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