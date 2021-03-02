Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan Bayon, üç parçadan oluşan aydınlatma grubu ile dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, otomobilin arkasında ise daha önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan tasarım çizgisi yer alıyor.