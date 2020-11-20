MASAL ANLATICISI DUYGU NEVŞE ŞENER, 1983 İstanbul doğumlu. Orta öğretim, üniversite ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Eğitim hayatı boyunca Geleneksel Türk Müzik Kültürü ve Dünya Müzikleri üzerine çeşitli araştırmalar yaptı. 2007 yılından bu yana müzik eğitmenliğinin yanına masal anlatıcılığını da ekledi. Bu alanda birçok kurumda görev aldı, hala devam eden birçok projesi var. Çocuklar ve masallardan aldığı ilhamla 2015 yılından bu yana birçok çocuk şarkısını besteledi. Daha fazla çocuğa ulaşmak için bir dizi konser programında kendi besteleriyle yer aldı ve gönül verdiği bu çalışmalara hala devam ediyor. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle tüm bu projeleri İstanbul Bakırköy’de Peek A Boo Music&Book çatısı altında çocukların yeteneklerini keşfedecekleri müzikle, kitapla, masallarla büyüyecekleri bir mekan topladı.

Jack ve Fasulye Sırığı Masalı

Bir zamanlar fakir bir anne ve oğlu Jack birlikte yaşarmış. Bir gün, Jack ‘in annesi, ona paraları kalmadığını ve sahip oldukları tek ineklerini satmasını söylemiş. Jack pazara gitmiş, bütün gün ineğini satacak kimseyi bulamamış ve pazardan eve dönerken ineğini almak isteyen biriyle tanışmış. Jack, “İnek için bana ne vereceksin?” diye sormuş. Adam, “Sana verebileceğim hiç param yok ama beş sihirli fasulye verebilirim!” diye cevaplamış. Bu Jack’in hiç hoşuna gitmese de eve eli boş dönmek istememiş ve sihirli fasulyeleri alarak adama ineği vermiş.

Eve geldiğinde, annesine ineği sihirli fasulye karşılığında verdiğini söylediği zaman annesi çok sinirlenmiş. Demiş ki, “Ah oğlum! Sen ineğimizi verdin ve adam sana 5 fasulye mi verdi adam seni kazıklamış oğlum! ” Fasulyeyi pencereden dışarı fırlatmış. Jack çok üzülmüş ve akşam yemeğinden önce uyumaya gitmiş.

Ertesi sabah, Jack sabah uyandığında ve pencereden dışarı baktığında, 5 sihirli fasulyenin büyüyüp göğe kadar yükseldiğini görmüş! Fasulyeye tırmanmış ve gökyüzünde bir krallığa ulaşmış. Burada bir dev ve karısı yaşıyormuş. Jack evin içine girmiş ve devin karısını mutfakta bulmuş. Jack, “Lütfen bana bir şeyler hazırlayabilir misiniz? Çok acıktım demiş! ” Karısı ona ekmek ve biraz süt vermiş.

Jack yemeğini yerken, dev eve gelmiş.

Dev çok büyükmüş ve Jack çok korkmuş. Jack dehşete kapılmış ve içeri saklamış. Dev karısına seslenmiş “Hayatım! Ben sanki buralarda insan kokusu alıyorum. Yemin ederim onu yakalarsam ham diye yerim! ” Karısı, “Burada hiç kimse yok! ” demiş. Dev yemeğini yedikten sonra odasına gitmiş. Altın para çuvallarını çıkarmış, saymış ve bir kenara bırakmış. Sonra uyumaya gitmiş. Dev uyuya kalınca, Jack saklandığı yerden çıkmış, bir çuval altın parayı almış ve fasulye sırığına tutuna tutuna aşağıya kadar inmiş. Evde, paraları annesine vermiş. Annesi çok mutlu olmuş ve bir süreliğine zengin olarak yaşamışlar.

Jack, paraları azalmaya başladığı zaman tekrar fasulye sırığına tırmanmaya karar vermiş ve tekrar devin evine gitmiş. Bir kez daha, Jack devin karısına yiyecek bir şeyleri olup olmadığını sormuş, ama Jack devin karısının verdiği yemeği yerken dev eve dönmüş. Jack korkarak kalkıp yatağın altına saklanmış. Dev, “Karıcııım, ben burada insan kokusu alıyorum. Yemin ederim onu yakalarsam ham diye yerim!” diye bağırmış. Karısı, “Burada hiç kimse yok!” demiş. Dev, yemeğini yemiş ve odasına gitmiş. Odada eline bir tavuk almış ve tavuğa. “Yumurtlaaa!” Diye bağırmış ve tavuk altın bir yumurta çıkarmış. Dev uyuya kaldığı zaman, Jack devin tavuğu alıp fasulye sırığını tutarak aşağıya inmiş. Jack ‘in annesi altın yumurtlayan tavuğa çok sevinmiş.

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Birkaç gün sonra Jack tekrar fasulye sırığına tırmanmaya karar vermiş ve devin evine gitmiş. Üçüncü kez, Jack devin karısının yanına giderek biraz yiyecek istemiş. Devin eşi, ona bu sefer ekmek ve süt vermiş. Jack yiyecekleri yerken, dev eve gelmiş ve Jack kaçarak devden saklanmış. Dev, “Karıcııım, ben burada insan kokusu alıyorum. Yemin ederim onu yakalarsam ham diye yerim!” diye bağırmış. “Saçmalama! Burada hiç insan yok!” demiş karısı.

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Devin, güzel şarkılar çalabildiği sihirli bir arpı varmış. Dev uyuya kaldığı zaman Jack arpı almış ve tam gitmek üzereyken, sihirli arp kendi kendine sesler çıkarmaya başlamış, “Efendim Yardım! Bir çocuk beni çalıyor! ” Dev uyanmış ve Jack’i arpla görmüş. Dev çok sinirlenmiş ve Jack’i kovalamaya başlamış ama Jack onun için çok hızlıymış. Jack, fasulye sırığına doğru arkasına bakmadan koşmuş ve hemen aşağı inip evine varmış. Dev onu takip etmiş ama Jack hızla evin içinde koşmuş ve bir balta getirmiş. Dev daha yukarıdayken fasulye sırığını kesmeyi başarmış. Dev yukarda kalmış Jack aşağıda.

Jack ve annesi sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.

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