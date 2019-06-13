Jandarma uzman çavuş alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. 40 bin personelin alınacağı Jandarma Genel Komutanlığı'na başvuran adaylar 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınava girdi. Uzman çavuş ihtiyacında olan Jandarma Genel Komutanlığı, sınava çağırılmayan yada katılamayan adaylar için ek sınav yapacağını duyurdu.

JGM UZMAN ERBAŞ SINAVINA TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi internet adresinde yayımlanacaktır. Jandarma’dan yapılan açılamada adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını Jandarma Personel Temin Sistemi internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMLARI İÇİN

UZMAN ÇAVUŞ SINAVI NASIL OLACAK?

Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar dört aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ EK SINAVI NEDİR?

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi internet adresinde yayımlanacaktır. Jandarma'dan yapılan açılamada adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını Jandarma Personel Temin Sistemi internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.