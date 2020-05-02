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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanlarının, 26 Nisan'da toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini bulması üzerine çalışma başlattı.

Üzerinde göbek bağı bulunan ve erkek olduğu belirlenen bebekle ilgili çalışmanın titizlikle yürütülmesi için Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT),istihbarat ve olay yeri incelemeden oluşan 40 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yürütüyor.

Tesisin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını tespit ediyor.

ÇÖP TOPLAYAN İŞÇİLERLE KONTEYNERLERE BAKIYORLAR

Bebeğin cansız bedeninin bulunduğu gün geri dönüşüm tesisine 68 kez çöp boşaltma işlemi yapan çöp kamyonunda çalışan 24 işçiyle tek tek görüşüldü.

Bir ipucu bulmak için bu işçilerle mahalle ve sokaklardaki çöp konteynerlerine tek tek bakılıyor.

Çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlardaki iş yeri ve binalara ait 250 güvenlik kamerası ile 26 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, kayıtları büyük dikkatle izliyor.

26 BİN SAATLİK GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENİYOR

Gece gündüz aralıksız sürdürülen çalışmalarda 26 bin saatlik kamera görüntüleri inceleniyor. En ufak bir detayı dahi kaçırmak istemeyen ekipler, bazen dakikalarca görüntüler üzerinde istişare ediyor.

Gördükleri detaydan sonuca ulaşmak için aynı görüntüyü saatlerce tekrar izleyen ekipler, çöp toplayan üç işçinin ifadeleri doğrultusunda 6 mahallede de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Her ihtimali göz önünde bulunduran ekipler, olay yeri ve çevresindeki incelemelerine de devam ediyor.