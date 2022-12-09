Japonya ve Avustralya'dan Çin'e karşı savunma işbirliği 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Japonya ile Avustralya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan bölgesel nüfuzu karşısında savunma işbirliğini güçlendirmek için anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

Toplantıda konuşan Hayaşi, gündemde "Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu ve Güney Çin Denizinin statükosu ile Kuzey Kore'nin olası nükleer denemesinin" yer aldığını söyledi.

ÇİN'E KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ

Kyodo ajansının haberine göre, toplantıda Bakanlar, Çin'in Hint-Pasifik'teki artırdığı askeri nüfuzu karşısında "ikili savunma işbirliğinin güçlendirilmesi" konusunda mutabakata vardı.

Hayaşi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tarafların, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkılmasında anlaştığını bildirdi.

Dışişleri ve Savunma Bakanları, Japonya ve Avustralya'nın, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesi ülkeleriyle diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Zirve, Ekim 2018'den sonra ilk yüz yüze 2+2'li görüşme olarak kayda geçti.

Gezi kapsamında Marles ve Wong'u, Japonya Başbakanı Kişida Fumio da kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonundaki liderliği ele alındı.

AVUSTRALYA'NIN AUKUS ANLAŞMASI

Bölgede Çin'in artan gücüne karşı uzun süredir karşı pozisyon alan Avustralya, ABD ve İngiltere ile 66 milyar dolarlık "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik iş birliği anlaşmasına imza atmıştı. AUKUS anlaşması uyarınca Avustralya'nın Adelaide kentinde, nükleer enerjili en az 8 denizaltının inşa edileceği açıklanmıştı.

Avustralya'nın, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzaladığı, 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını kapsayan ve yaklaşık 66 milyar ABD doları tutarındaki sözleşmenin iptal edilmesine neden olan AUKUS anlaşmasını "ihanet" olarak değerlendiren Fransa, Canberra ve Washington büyükelçilerini, danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

Fotoğraf: Reuters