Yunanistan'da katliam gibi hesaplaşma! Barış Boyun çetesinin 6 üyesine kanlı pusu
Kırmızı bültenle aranan ve İtaly''da saklanan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı organize suç örgütünün 6 üyesinin Yunanistan'da silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Yunanistan basını saldırıyı "uyuşturucu hesaplaşması" olarak duyurdu. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi...
Yunanistan'ın Loutsa bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde 6 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganlar, Almanya plakalı bir aracı seyir halindeyken yaylım ateşine tuttu.
5'İ ARAÇ İÇİNDE 6 KİŞİ
Araçta bulunan 6 kişiden 5’i araç içinde hayatını kaybetti. Şoför koltuğunda bulunan kişi kaçmaya çalıştı ama sadırganlar yakın mesafeden ateş açtı. 5’i araç içinde 6 kişi olay yerinde kanlar içinde bulundu.
MOTOSİKLETLİ SALDIRILAR
Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü, İstanbul'da özellikle motosikletli silahlı eylemlerle biliniyor.
KENDİ YÖNTEMLERİ
Çetenin üyelerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı ise kendi yöntemleri olan motosikletli ve kasklı kişiler tarafından düzenlendi.
YUNAN POLİSİ 25 KOVAN BULDU
Yunan polisi olay yerinde 25 kovan bulunduğunu ve motosikletli kasklı saldırganların arandığını duyurdu.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yunan makamları ölen kişilerin 20-30 yaş arası Türk uyruklu erkekler olduğunu belirtti. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin Doruk Ersu B., Abdurrahman T., Oğuz Kaan T., Barış Ç. ve Burak T. oldukları öğrenildi.
KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Doruk Ersu B.'nin daha önce bir güvenlik görevlisini öldürdüğü ve geçen aylarda polis takibinden kaçarak İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormanlık alanda izini kaybettirdiği ortaya çıktı.
HALİL AY CİNAYETİNİN İNTİKAMI MI?
Haliç köprüsü üzerinde içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlenmiş, araçta bulundan Cumali Aslan hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.
İddialara göre saldırının hedefinde ise kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanmasının ardından şehir dışı yasağı ile serbest bırakılan çete lideri Barış Boyun ile husumetli olan Halil Ay vardı.
O saldırıdan kurtulan Halil Ay, Fransa'da bir çiftlik evinde düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Ay'ın yakınları Yunanistan'daki saldırıya ilişkin fotoğrafları paylaşarak intikam mesajları verdi.