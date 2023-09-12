4 Şurada Paylaş!









Barut izinin alınmasını ısrarla istediğini ancak kimsenin almadığını da ifade eden Anucur, "Her ne kadar dijital materyallerde silahla resmin olsa da hayatımda 1-2 defa resim çektirdim. Bu da onlardan biridir. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum" şeklinde konuştu.

Anucur'un avukatı da olay yerine gelenlerin kendilerinin polis olduklarını söylemediklerini, müvekkillerinin gelenlerin hasımları olduğunu düşündüklerini, silahı kullanan kişinin ise Diyar Anucur olduğunu savunarak serbest bırakılmasını istedi. (Fotoğraf: Şehit polis memuru Hakan Telli)