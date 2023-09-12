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        Haberler Dünya Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti

        ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:38
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında patlama meydana geldi.

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        Gözlemevi, "patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı" konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.

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        Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi "gözetim" seviyesinden "uyarı"ya, havacılık renk kodu ise "kırmızı"ya yükseltildi.

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        Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetlerin park içinde sınırlı olduğu bilgisini paylaştı. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilaueada 1983ten bu yana patlamalar oluyor.

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        Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde, 7 Haziranda patlama meydana gelmiş, 21 Haziranda ise faaliyeti durmuştu.

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