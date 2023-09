Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Darbe günlerinin acıları hala unutulmadı. Mamak Cezaevi'nin, Diyarbakır Cezaevi'nin, Sağmalcılar Cezaevi'nin dili olsa da anlatsa. 12 Eylül'ün en büyük hançeri darbe anayasasıdır. Her ne kadar 23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır. Yapılan değişikliğin her biri tabi ki önemlidir. Ama her bir değişiklikte anlam bütünlüğü olmalıdır.

"MİLLETİMİZE KARŞI SÖZÜMÜZ VAR"

Milletimizi hak ettiği anayasa idealinden hiç kopmadık. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasaya kavuşturma hedefinden vazgeçmedik. Bizim milletimize karşı hem sorumluluğumuz hem de sözümüz var.

"MUHALEFET HEP ORTADAN KAYBOLDU"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapılırken anayasayı tümden yazma teklifimiz yine muhalefetin uzlaşmaz tavrı sebebiyle hayata geçirilemedi. Ne yazık ki AK Parti ve MHP dışında yeni anayasa metni hazırlayan parti çıkmadı. Muhalefet hep ortadan kayboldu. Elbette anayasalar değişmez metinler değildir. ABD anayasası 27 kez değişmesine rağmen ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak noktada değildir. Türkiye gibi demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor.

"PARLAMENTODAKİ TÜM GRUPLARLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Yeni anayasanın, darbe anayasasının gölgesinden kurtaracak olması da önemlidir. Türkiye Yüzyılı ideamızı hayata geçirebilmek için yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Biz parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz, olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Bize düşen kapıları çalmaktır. Cumhur İttifakı olarak biz buna hazırız. En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım bu süreçten kaçmayalım. Düsturumuz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' olacaktır."