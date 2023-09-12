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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı - Borsa Haberleri

        Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı

         Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor tazeledi. Aylık bazda bakıldığında pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:16
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        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
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        Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı.

        Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki yıllık yükseliş, 11 Eylül itibarıyla 4 milyon 526 bin 761 oldu. Bu durum yüzde 173,21'lik artışa işaret etti.

        Sadece eylülde 11 günde yatırımcısı sayısı 892 bin 500 yükseldi.

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        Aylık bazda bakıldığında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylece aylık bazda yüzde 38,33 artış kaydetti.

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