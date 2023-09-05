Yatırımcı sayısı gençlerin artan ilgisiyle rekor kırdı Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ağustos genelinde 1.1 milyon artarak 6.2 milyonu aştı. Bu aylık olarak yatırımcı sayısındaki en büyük artış oldu. Söz konusu rekorda halka arzlar etkili olurken 35 yaş altı yatırımcı sayısı 1 ayda 657 bin yükseldi. 15-19 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 1 ayda yüzde 74.6 arttı

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun son yayımladığı verilere göre 31 Ağustos itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 6 milyon 247 bin 715'e ulaştı.

Böylece son 1 ayda borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 780 kişi artmış oldu.

31 Ağustos itibarıyla yatırımcıların 6 milyon 244 bin 55'ini yerli yatırımcılar, 23 bin 660'sını ise yabancı yatırımcılar oluşturdu.

Son dönemde yatırımcı sayısındaki hızlı artışta halka arzlar etkili olurken gençlerin de borsaya ilgisinin arttığı görüldü.

35 YAŞ ALTI 657 BİN YENİ YATIRIMCI

Ağustos ayında 35 yaş altı yatırımcı sayısı toplamda 657 bin 330 yükseldi. En hızlı artış kişi sayısı olarak 21 bin 628 yeni yatırımcıyla 25-29 yaş aralığında kaydedildi. Bunu 204 bin 68 kişilik artışla 20-24 yaş aralığı ve 176 bin 101 kişilik artışla 30-34 yaş aralığı takip etti.

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Son 1 ayda oransal olarak yaşanan değişime bakıldığında ise 15-19 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının yüzde 74.6 arttığı görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 50.2'lik artışla 20-24 yaş aralığı takip etti.

Yaş gruplarına göre son 1 ayda yatırımcı sayılarındaki değişimler:

Yaş Aralığı Temmuz Ağustos Değişim (%) Değişim (kişi) 0-14 30968 41303 33,4 10335 15-19 69989 122187 74,6 52198 20-24 406543 610611 50,2 204068 25-29 652209 866837 32,9 214628 30-34 751823 927924 23,4 176101 35-39 736992 879602 19,4 142610 40-44 687450 806994 17,4 119544 45-49 546629 637742 16,7 91113 50-54 403724 463749 14,9 60025 55-59 279919 318268 13,7 38349 60-64 198206 222035 12,0 23829 65-69 134428 147624 9,8 13196 70-74 82983 89605 8,0 6622 75 ve üstü 94968 99835 5,1 4867

Son verilerle beraber yılın ilk 8 ayında borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyon 464 bin 228 kişi artmış oldu.

Yatırımcı sayısında rekorların kırıldığı ağustos ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 9.7 yükseldi. Endeksteki yükseliş 2023 genelinde yüzde 43.8 oldu.