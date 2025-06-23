Jayden Oosterwolde geri dönüyor
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalan Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, formasını yeniden giymeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için geri sayıma geçti. Son resmi maçını 20 Ekim'de oynayan Hollandalı futbolcu, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzaktı.
Oosterwolde, 2024-2025 sezonunda yalnızca 14 maçta görev yaptı. 9'uncu haftada oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu, sezonu kapatmıştı.
Ülkesinde ameliyat edilen Oosterwolde, sezon sonuna doğru ise takımla çalışmalara başladı.
Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Sol bekte ve üçlü savunmanın solunda Oosterwolde’yi kullanmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, genç futbolcuya güveniyor.
Jayden Oosterwolde’nin durumu, 13 günlük Portekiz kampında yakından takip edilecek. Hollandalı futbolcunun, hazırlık maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.