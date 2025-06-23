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        Haberler Spor Transfer Jayden Oosterwolde geri dönüyor - Futbol Haberleri

        Jayden Oosterwolde geri dönüyor

        Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalan Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, formasını yeniden giymeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:31
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        Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için geri sayıma geçti. Son resmi maçını 20 Ekim'de oynayan Hollandalı futbolcu, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzaktı.

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        Oosterwolde, 2024-2025 sezonunda yalnızca 14 maçta görev yaptı. 9'uncu haftada oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu, sezonu kapatmıştı.

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        Ülkesinde ameliyat edilen Oosterwolde, sezon sonuna doğru ise takımla çalışmalara başladı.

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        Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

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        Sol bekte ve üçlü savunmanın solunda Oosterwolde’yi kullanmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, genç futbolcuya güveniyor.

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        Jayden Oosterwolde’nin durumu, 13 günlük Portekiz kampında yakından takip edilecek. Hollandalı futbolcunun, hazırlık maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.

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