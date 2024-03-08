Jayden Oosterwolde: Gol attığım için çok mutluyum

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Union Saint-Gilloise maçının ardından görüşlerini aktardı.

Hollandalı futbolcu, "Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum" dedi.

"UMARIM BU SENE BİRÇOK KUPA KAZANIRIZ"

Oosterwolde ayrıca, "Buraya ilk geldiğim zaman çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız da bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız." sözlerini sarf etti.