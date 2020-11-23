Geçen sezon NBA'in en iyi oyuncularından biri haline dönüşen ve Boston Celtics'i sırtlayan isimlerden olan Jayson Tatum, yeşil-beyazlılarla olan sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre 22 yaşındaki yıldız, 5 yıl (5. yıl oyuncu opsiyonu) 195 milyon dolar değerinde bir kontrat için Doğu ekibiyle anlaşmaya vardı.

2017 NBA Draftı’nın 3 numarası olan Tatum, 2019-20 sezonunda 23,4 sayı, 7,0 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi rakamlarını yakalamıştı.