Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilen Jeremain Lens, Kasımpaşa maçında galibiyet golünün asistini yaparak dikkat çekti. Hollandalı futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Herkes beni eleştiriyor bunda da haklılar. Şu ana kadar yeteri kadar performans gösteremedim, farkındayım. Burada olduğum sürece her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu akşam da katkı verebildiğim için mutluyum" dedi. Lens, geleceği için ise "Geleceğin ne olacağını bilemeyiz, bu akşamla ilgili konuşmak zorundayız. Bu akşam önemli bir galibiyet aldık, geleceğin ne göstereceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.