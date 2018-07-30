Jeremy Meeks ve sevgilisi Bodrum'da

Jeremy Meeks sabıka fotoğrafı ile ünlenmiş ve pek çok markanın reklam yüzü olmuştu. Ünlü model, sevgilisi Chloe Green’in babasının 150 milyon dolarlık ‘Lionheart’ adlı yatıyla Bodrum'a geldi