Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ilginç bir transfere imza attı.

Sezon başında sarı-lacivertli takımdan Al Ahli'ye transfer olan oyuncu, ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapattı. Tedavisini ülkesinde geçirmek isteyen Brezilyalı orta saha, Vasco Da Gama'ya 3 aylığına kiralandı. Kurallar gereği bir sezonda 3 takım forması giyemeyecek olan Josef, iyileşince Brezilya ekibiyle antrenmanlara çıkacak.