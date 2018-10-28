Fenerbahçe'den sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, Haber Global'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'den ayrılma kararının kendisine ait olduğunu ve bunu ekonomik gerekçelerle aldığını dile getiren Brezilyalı yıldız, çalıştığı en iyi teknik direktörün Vitor Pereira olduğunu kaydetti.

Tecrübeli futbolcu Vitor Pereira'nın kovulmasının hata olduğuna vurgu yaparken sarı-lacivertli kulüpteki yeni yönetimin harika işler çıkaracağına emin olduğunu da dile getirdi. İşte Josef de Souza'nın açıklamalarından öne çıkanlar

"Fenerbahçe'den ayrılma kararı benimdi. Ekonomik olarak harika bir sözleşmeydi. Bu teklifi hayatımda bir değişiklik olarak da gördüm bu teklifi. Çünkü Fenerbahçe'de üç yıl içinde şampiyonluk yaşama hedefime ulaşamamıştım."

"BU KADAR ZOR OLMASI..."

"Bugünlerde Fenerbahçe en kötü sezonunu geçiriyor. Birçok değişim oldu. Oyuncular, hocalar, yönetim değişti. Bu değişimin zaman alacağı belliydi. Bu kadar zor bir dönem olacağını düşünmüyordum. Değişimin sonuç vermesi biraz zaman alacak. Fenerbahçe şu an bir şekilde Türk kulüplerinin mantalitesini değiştirmeye çalışıyor. Genç oyuncular alıyorlar. Daha düşük maaşlı oyuncular getiriyorlar. Ben bunu doğru buluyorum."

"EN İYİSİ PEREIRA"

"Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör Vitor Pereira'ydı. Beni, Fenerbahçe'ye getiren teknik adamdı. Benim için ödenen bonservis ücreti konuşuldu ancak Pereira bana hep güvendi. Onun döneminde bir sezonda 48 maç oynadım. Pereira devam etseydi, ikinci sezonda şampiyon olurduk. Onu göndermek hataydı.

"NELER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Mehmet Topal'ı insan olarak çok seviyorum. Topal büyük bir futbolcu. Onu özlüyorum. Sadece onu değil, tüm kadroyu özlüyorum. Üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Mehmet Topal'ın üzerine aşırı gidildiğini düşünüyorum. Suç hep ona veya bana yıkıldı, 'Birlikte oynayamazlar' dendi. Uzun süre şampiyon olamadık. Suç ona ya da bana yıkıldı. 5-0 kazandığımızda hiç sorun olmuyordu ancak ne zaman yenilsek, ikimizin birlikte oynaması sorun oluyordu. Fenerbahçe kadrosunda ikimizin oynamasından daha iyi bir seçenek yoktu. Artık birlikte oynamıyoruz ve şu an neler olduğunu görüyoruz."

"KOCAMAN HEP DESTEKLEDİ"

"Aykut Kocaman beni her zaman destekledi ve benimle her zaman konuştu. Kendisi benim için Türkiye'de tanıdığım bir referans niteliğinde. Kendisine saygı duyuyorum."

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

"Yeni bir yönetimin harika işler yapacağına eminim. Ancak bunun gerçekleşmesi için sabıra ihtiyaç var. Buradan maçları izliyorum. Taraftarın desteği çok önemli."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ